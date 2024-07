Illegale Aussendungen durch Funkamateure

Die niederländische Nationale Aufsichtsbehörde für digitale Infrastruktur (RDI) ist besorgt über die Zunahme illegaler Aussendungen durch Funkamateure (betrifft das UKW-Rundfunkband, MW-Rundfunkband, 6,6 MHz, 143 MHz, 433-435 MHz, 149 MHz). Das meldet die Zeitschrift Electron der niederländischen Amateurfunkvereinigung VERON in ihrer August-Ausgabe. Diese Funkamateure sollten ernsthaft zur Kenntnis nehmen, dass bei der Aufdeckung solch illegaler Aktivitäten auch die Amateurfunkgenehmigung in die Sanktionsmaßnahmen mit einbezogen wird, so die RDI. - Foto: Agentschap Telecom