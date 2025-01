ORS-Drehantenne Moosbrunn wird gesprengt

Wie die Gemeinde Moosbrunn bei Wien mitteilt, soll im Rahmen der Schließung der ORS-Sendeanlage die markante Drehantenne am Prügelweg - je nach Witterung - am 23. oder 30. Januar 2025 gesprengt werden (Abb.). Die Kurzwellen-Sendeanlage in Moosbrunn bei Wien wurde am 31.12.2024 geschlossen und abgeschaltet. RADIO DARC hat über diesen Sender fast zehn Jahre lang seine sonntägliche Hauptsendung auf der Frequenz 6070 kHz verbreitet.