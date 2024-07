Warnung Magnetsturm!

Die Ablösung eines Filaments wurde gestern gegen 1630 UT beobachtet. Das Ergebnis ist ein vollständiger Halo-CME, der direkt auf die Erde gerichtet ist, wie Analysen zeigen! Wir erwarten, dass er entweder am späten Dienstag, oder wahrscheinlicher am frühen Mittwoch eintrifft. Die geomagnetische Aktivität wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen schwachen bis mäßigen G1/G2-Magnetsturm ansteigen. Einzelne Intervalle könnten sogar den G3-Level (starker Magnetsturm) erreichen – das wäre in dieser Woche sicher ein Highlight für alle, die das Weltraumwetter genauer verfolgen!