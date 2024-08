100 Jahre Radio in Österreich

Anlässlich 100 Jahre Radio in Österreich sendet der Kurzwellensender Moosbrunn eines der letzten Interviews mit Professor Wolf Harranth, OE1WHC, der im Sommer 2021 verstarb. Wolf Harranth, eine Legende in der Welt des Rundfunks, wird Ihnen in dieser Sondersendung einzigartige Einblicke in die Entstehungsgeschichte der RAVAG (Radio Verkehrs AG) und deren Bedeutung für den österreichischen Rundfunk vermitteln.

Eine Sendung, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten! Stellen Sie Ihren Kurzwellen-Empfänger ein und tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte des Ursprungs des Rundfunks in Österreich. Details zur Sendung: 6. Oktober 2024 – jetzt vormerken, 10:00–11:00 Uhr MESZ, 6055 kHz. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bestätigen Ihren Empfangsbericht mit einer Sonder-QSL-Karte. Empfangsberichte per Post an ORF CARO, 1136 Wien, per E-Mail an caro(at)oe1xrw.radio. (Info de Ernst, OE3EVA)