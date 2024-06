100FK ist nun Geschichte

Der Erfolg an dessen Umsetzung ist einem großen Team engagierter Sendeoperateure zu verdanken. Für die kompletten Rahmenbedingungen, das ganze Management, fühlte sich ein Organsationsteam mit Karsten, DL1RUN; Uwe, DL2SWR, und Steffen, DM6WAN, verantwortlich. Entscheidend jedoch waren die 96 Operator in den Teams Jesewitz/Nordsachsen, Oberelbe, Telgte, Dessau, Zwickau/Westsachsen, Berlin-Brandenburg, Frankfurt am Main, Chemnitz, Mittweida und Oberbayern. Sie sicherten 152 Tage lang einen hinsichtlich Modes und Bändern breit aufgestellten intensiven Funkbetrieb und damit maximale Chancen für die weltweiten Diplomjäger. Das war beispielhaft bis hin zu zeitnahen Loguploads und unmittelbarer Diplompunkte Abfragemöglichkeit, was den Diplomjägern besonders wichtig war. All das fand auch international große Beachtung und Würdigung. Neben den maximal erreichbaren 21 Diplomen innerhalb des Eventzeitraums, stehen jetzt noch für jeden Diplominhaber (mindestens ein Diplom) als Dankeschön Abschluss-Zertifikate in den Modes Mixed, CW, Phone und Digi als so genannte Masterdiplome zum Download. Sämtliche Downloadbereiche (für alle Diplome wie auch für die dQSLs) stehen noch bis zum 31. Dezember 2024 zur Verfügung. Das Orga-Team um Karsten, DL1RUN, bedankt sich bei allen für das große Interesse und für das Engagement auf beiden Seiten. Mehr weiterhin dazu unter https://100fk.de.



(Bildquelle: Orga-Team 100FK; Karte: Simplymaps, Free-Lizenz CC BY-SA, Lizenzbedingungen: https://simplymaps.de/lizenzen/ )