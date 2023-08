19. und 20. August: International Lighthouse Lightship Weekend

Mit dabei ist auch der Leuchtturm auf der Greifswalder Oie, einer unter Naturschutz stehenden kleinen Insel zwischen Rügen und Usedom. Seit 25 Jahren wird der 1855 in Betrieb genommene Leuchtturm von den Funkamateuren des Ortsverbandes V 30 Wolgast/Usedom aktiviert. Nicht nur an der Ostsee kann man indes Funkbetrieb auf Leuchttürmen und -schiffen erleben. Allein in Deutschland werden in diesem Jahr fast 150 Stationen aktiviert: vom neuen Turm am Cap Arkona über den Darßer Ort und das Leuchtschiff Borkumriff bis Plau am See, den Mäuseturm im Bremer Überseehafen oder Lindau am Bodensee.



Alle Aktivierungsorte weltweit finden sich unter illw.net.