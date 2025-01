2000ste Benutzeranmeldung im DARC Logbuch

Am vergangenen Wochenende war es soweit. Der 2000ste Benutzer hat sich im Logbuch angemeldet.

Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges Vorstandsmitglied, freute sich, dass dieser Meilenstein genommen wurde und das Logbuch so positiv angenommen wird. "Die Marke von über 10 Mio. Logbucheinträgen wurde schon Ende Dezember überschritten", so Jörg Dorgeist, DJ7NT, einer der vier Entwickler des Wavelogs und Administrator für die DARC Instanz.



Der DARC hat am 12. September das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Das Logbuch wird Bestandteil des neuen DCLnext, welches aktuell programmiert und nach und nach veröffentlicht wird.

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler und Wünsche gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DG0TM, DO8MKR und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.