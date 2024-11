2025 – ein Jubeljahr für den Amateurfunk

Der DARC begeht im Jahr 2025 seinen 75. Geburtstag. Am 30. August feiern wir in Baunatal ein Dreivierteljahrhundert Leidenschaft für den Amateurfunk. Vor dem Hintergrund dieser Feier wird der FUNK.TAG im Jahr 2025 einmalig pausieren und zum Teil in das Jubiläum integriert. Einen entsprechenden Beschluss fasste die jüngste DARC-Mitgliederversammlung.

So können sich das Organisationsteam der DARC-Geschäftsstelle und die vielen ehrenamtlichen Helfer einerseits ganz auf die vom 27. bis 29. Juni 2025 stattfindende HAM RADIO in Friedrichshafen und andererseits auf das Jubiläum konzentrieren – und so beide Veranstaltungen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.



Gleichzeitig wird durch diese Fokussierung sichergestellt, dass der bei Besuchern und Ausstellern der so beliebte FUNK.TAG dann am 25. April 2026 wieder in der gewohnten Qualität zu erleben sein wird.



2025 heißt es also: Happy Birthday, DARC!

Und im April 2026 heißt es wieder: Willkommen zum 7. FUNK.TAG!