21. ARDF-Weltmeisterschaft: DARC-Team legt guten Start hin

Das DARC-Team übertrifft Erwartungen am ersten Tag – darüber berichtet das DARC-Referat aktuell live auf seiner Webseite. Noch bis zum 2. September läuft die 21. ARDF-Weltmeisterschaft der IARU im tschechischen Liberec unweit der Grenze zu Sachsen. 334 Sportler aus 29 Ländern nehmen an dem Event teil. Beim ersten klassischen Wettbewerb der ARDF-WM konnte sich das DARC-Team über eine reiche Ausbeute an Medaillen freuen.

In neun der zwölf Kategorien waren die Sportler in der Mannschaftswertung erfolgreich, mit Gold in der Kategorie M60, Silber in W21, W45 und W55 sowie Bronze in W19, W35, W65, M21 und M40. Im Sprint am Dienstag zeigten die deutschen Peilsportler überwiegend solide Leistungen, die mit 21 Top-10-Platzierungen belohnt wurden. Der Mittwoch ist frei von Wettkämpfen, bevor am Donnerstag der zweite Klassische Lauf ansteht. Lesen Sie die aktuellen Ergebnisse auf der Webseite des DARC-ARDF-Referates: https://ardf.darc.de.