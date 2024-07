3. Notfunk-Ausbildungswochenende vom 3. bis 6. Oktober

Nach den Erfolgen der vergangenen zwei Veranstaltungen lädt das Referat für Not- und Katastrophenfunk im DARC zum dritten Notfunk-Ausbildungswochenende vom 3. bis zum 6. Oktober in Witten ein. Wir haben ein sehr anspruchsvolles Programm zusammengestellt und würden uns über großes Interesse freuen.

An wen richtet sich die Veranstaltung?

Grundsätzlich möchten wir mit dieser Veranstaltung die Grundlage dafür bilden, parallel zum Notfunk im OV auch den überregionalen Notfunk auf Basis des DARC-Konzeptes aufzubauen. Das heißt, dass diese Veranstaltung erst einmal für jeden interessant ist, der sich mit den Techniken und Modulen aus dem Konzept beschäftigen sowie die Grundlagen und auch den praktischen Umgang damit erlernen möchte. Unser Ziel ist es, Leute auszubilden, damit sie das Material und den Anhänger bedienen und ggf. auch vorführen bzw. nutzen können.



Wieso ein Campingplatz und kein Hotel?

Ein Campingplatz bietet uns zwei Vorteile: zum einen sehr viel Platz, um mit dem Equipment praktisch arbeiten zu können; zum anderen erschwingliche Preise, sodass wir das gesamte Wochenende inklusive Verpflegung für 125 € anbieten können. Bei den meisten Hotels wären damit nicht einmal die Übernachtungen abgedeckt. So ist das Wochenende auch für Leute mit weniger Budget ausgezeichnet kalkulierbar, da zu den 125 € nur die eigenen Kosten für die Anreise und die Kaltgetränke dazu kommen. So wollen wir die Teilnahme möglichst vielen interessierten OM und YL ermöglichen.



Wo finde ich die notwendigen Informationen und die Anmeldung?

https://www.darc.de/der-club/referate/notfunk/veranstaltungen/notfunk-ausbildungswochenende-oktober-2024/