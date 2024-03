44. Funktionsträgerseminar – Informationen aus erster Hand

Stellen Sie sich vor, sie sind im Ortsverband neu im Amt – als OVV, Stellvertreter oder auch Kassierer. Auf was ist alles zu achten? Welche Impulse können in die tägliche Verbandsarbeit einfließen? Vielleicht möchten Sie sich auch einmal mit ihren „Amtskollegen“ von anderen Ortsverbänden austauschen? Genau darauf zielt das Funktionsträgerseminar an diesem Wochenende im Amateurfunkzentrum Baunatal. Zahlreiche Seminarteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sind zu Gast um sich schulen zu lassen.

Beim 44. Grundlagenseminar geht es im Themenbereiche wie das 1x1 in der Arbeit im OV, Versicherungsschutz, Kassenführung, Öffentlichkeitsarbeit und auch Ausbildung mit der neuen Plattform 50ohm.de. Parallel läuft das Funktionsträgerseminar 2.0 für diejenigen Teilnehmer die bereits das Grundlagenseminar besucht haben. Hier werden die Themen vertieft, unter anderem stehen auf der Tagesordnung: Freiwilligenmanagement, Ein- und Seitenblicke auf den Amateurfunk in der Öffentlichkeit oder auch Konfliktmanagement und Notfunk im DARC e.V. Ergänzt wird das Tagesprogramm beider Seminare durch interessante Workshops am Abend. Hier kann man je nach Interessenslage unter anderem zwischen Einstieg in Arduino, Remotebetrieb, Funkbetrieb an der Clubstation DFØAFZ oder CQ DL – vom Manuskript zum fertigen Heft wählen. Die Seminare dauern bis Sonntagmittag. Weitere Informationen gibt es unter https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c48169.