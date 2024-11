46. Funktionsträgerseminar "Grundlagen" sowie "Funktionsträgerseminar 2.0" im AFZ in Baunatal

Vom heutigen 1. bis zum 3. November 2024 bietet die DARC-Geschäftsstelle in Baunatal Schulungen für (angehende) Funktionsträger im DARC e.V. an. Einmal findet das Funktionsträgerseminar "Grundlagen" statt, außerdem zeitgleich das "Funktionsträgerseminar 2.0" – für Ehrenamtliche, die das Grundlagenseminar bereits besucht haben. Ziel der Seminare ist es, die Funktionsträger über die Strukturen des Verbandes zu informieren und ihnen Unterstützung und Tipps für die Ausübung des Amtes zu geben. Insgesamt nehmen 36 Teilnehmer an den Schulungen teil.