56. DNAT vom 22. bis 25. August in Bad Bentheim

In etwa in einem Monat, vom 22. bis 25. August finden in Bad Bentheim die „Deutsch-Niederländischen Amateurfunkertage“, kurz DNAT, statt. Die DNAT ist ein viertägiges Ham-Fest, an dem sich Funkamateure begegnen. Neben dem Amateurfunkflohmarkt bietet die DNAT die Gelegenheit auf zahlreichen Veranstaltungen Funkfreunde (wieder) zu treffen. Jeder ist herzlich eingeladen und für Nicht-Funkamateure lohnt sich am Samstag, den 24. August der Besuch des großen internationalen Flohmarkts im Schlosspark.