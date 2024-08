69. UKW-Tagung in Weinheim

„Der Countdown zur 69. Weinheimer UKW-Tagung läuft, und wir freuen uns, wieder ein abwechslungsreiches Tagungsprogramm mit Vorträgen, Wettbewerben und Ausstellern bieten zu können“, berichtet Alexander Knochel, DK3HD, von der Tagung, „Dabei geht es trotz des Namens schon lange nicht mehr hauptsächlich um UKW. Dabei spannt sich das Spektrum von Einsteigerthemen bis zu anspruchsvollen Themen mit Spezialistenwissen“, so DK3HD weiter. In diesem Jahr findet die Tagung und ihr Rahmenprogramm am Wochenende 6. bis 8. September statt.

Auf der Veranstaltungswebseite ist bereits eine Übersicht online, die über die anstehenden Vortragsthemen informiert: https://ukw-tagung.org/vortraege/. In diesem Jahr gibt es u.a. Vorträge zu folgenden Themen: Das Smithdiagramm richtig lesen, Praxisbeispiele für Antennenerdung nach der neuen VDE-Norm 0855-3002, SSB/CW/FM Signalquelle 35-4400MHz mit polarem Modulator oder auch Funktion, konstruktive Merkmale, praktische Messungen an einem EFHW-Transformator. Weiterhin wird zur Teilnahme am Selbstbauwettbewerb (Motto „Zeige Deine Werke“) und Fotowettbewerb aufgerufen. Vor und nach dem Tagungsgeschehen in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Multring 76-78 in Weinheim, trifft man sich am Freitag und Sonntag auf dem Clubgelände von DLØWH. Ausführliche Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite: www.ukw-tagung.org.