69. UKW-Tagung Weinheim: Zeitplan der Vorträge

Die Organisatoren der Weinheimer UKW-Tagung haben den Zeitplan der Vorträge zusammengestellt und veröffentlicht. Dieser kann auf der Veranstaltungswebseite als PDF-Datei abgerufen werden: ukw-tagung.org . Die Tagung findet mit ihrem Rahmenprogramm vom 6. bis 8. September in Weinheim statt. Hauptanziehungspunkt ist das Tagungsprogramm am Samstag in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Multring 76-78, 69469 Weinheim. Davor und danach trifft man sich am Clubgelände DLØWH zum Campen, Fachsimpeln und Grillen.