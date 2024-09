70. Treffen des Bayerischen Bergtages (BBT)

Das 70. Treffen des Bayerischen Bergtages (BBT) findet am 12. und 13. Oktober in St. Englmar im Bayerischen Wald statt. Tagungslokal für beide Tage ist der Gasthof Reiner, Grün 8 in St. Englmar. Los geht’s am Samstag um 10 Uhr bis 12 Uhr mit einem Flohmarkt ohne Tischgebühren, zeitlich findet die Präsentation der Geräte für den Selbstbauwettbewerb statt. Von 14 bis 17 Uhr erfolgt die eigentliche Preisverleihung zum BBT und Selbstbauwettbewerb mit vorheriger Begrüßung und Grußworten.