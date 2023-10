77. Orlando HamCation in Florida/USA

Für 2024 werden fast 100 Anbieter erwartet. Für Teilnehmer, die ihre Amateurfunkkenntnisse verbessern möchten, werden an den drei Messetagen über 42 Foren veranstaltet, und die Teilnehmer können auch eine Prüfung für die US-amerikanische Amateurfunklizenz der Klassen „Technician“, „General“ oder „Extra“ ablegen. Die HamCation Webseite wurde in diesem Jahr überarbeitet, benutzerfreundlicher gestaltet und bekam ein Kaufsystem für die Tickets. Dort lassen sich auch Verkaufstische, Kofferraumflohmarkt- und Wohnmobilplätze reservieren. Weiterhin gibt es Informationen zu Aktivitäten und Anbietern. Für weitere Informationen zur Orlando HamCation folgen Sie HamCation auf Facebook, Instagram oder Twitter oder besuchen Sie https://www.hamcation.com. (Quelle: Presseinfo)



Flüge in die USA, zum Beispiel vom Frankfurt nach Orlando/Florida kosten für den Zeitraum 7. bis 14. Februar 2024 aktuell etwa 490 € mit einmaligem Umstieg, z.B. an einem US-Flughafen. Zur Einreise in die USA ist ein Reisepass erforderlich. Weiterhin muss man sich vor Reiseantritt beim Electronic System for Travel Authorization (ESTA) zwingend anmelden. Die Anmeldung ist zwei Jahre gültig und kostet einen niedrigen zweistelligen US-$-Betrag, der z.B. per Kreditkarte bezahlt werden kann. Für den Zahlungsverkehr vor Ort (Hotels/Restaurants/Mietwagen) ist eine Kreditkarte ohnehin essenziell. Lesen Sie zur Einreise in die USA unbedingt auch die belastbaren Informationen auf der Webseite des Auswärtigen Amtes unter „Reise und Sicherheitshinweise“.