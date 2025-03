AATiS e.V. wählte neuen Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises für Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule (AATiS) e.V. am 7. März in Goslar wurde die Suche nach einem neuen Vorstand erfolgreich abgeschlossen. Zum 1. Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Harald Gerlach, DL2SAX, gewählt. Er übernimmt das Amt von Günther Mester, DL3KAT. Zum 2. Vorsitzenden wurde Christian Zirlewagen, DJ9PH, und zum Kassenwart Mathias Dahlke, DJ9MD, gewählt.