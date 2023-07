AfuBarcamp vom 9. bis 10. September

Start ist am 9. September um 10 Uhr, beendet wird das Programm am 10. September um 16 Uhr; Zugabfahrten ab Kassel-Wilhelmshöhe ab 17:30 Uhr sollten erreichbar sein.

Eine Anreise am 8. September mit Übernachtung im Hotel Stadt Baunatal ist möglich.

Details zum Wochenende gibt es unter https://afubarcamp.de, anmelden kann man sich bis zum 6. August unter https://events.darc.de/barcamp-2023.