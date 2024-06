AFuV im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

Die novellierte Amateurfunkverordnung (AFuV) ist heute, am 4. Juni im Bundesgesetzblatt (BGBL 2024 I Nr. 175) erschienen. Die Veröffentlichung kann über das Internet abgerufen werden: www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/175/VO.html . Die neue AFuV tritt am 24. Juni 2024 in Kraft. Zur AFuV berichtete der DARC bereits umfassend in seinen Medien. Eine Pressemitteilung aus 2023 des zuständigen Ministeriums finden Sie unter bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/062-amateurfunk-einfacher.html .