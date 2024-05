Aktive Sonnenregion AR3663 zu Ehren von Harald Dölle "DJ3AS" benannt

Noch heute kommuniziert OM Harald von zu Hause aus regelmäßig mit anderen Funkamateuren auf der ganzen Welt. „Über die Jahre habe ich schon alle Länder dieser Welt erreicht“, sagt der heute 87-Jährige. Selbst Nordkorea sei einmal dabei gewesen, erzählte er der HNA-Journalistin Maike Lorenz, die ihn im November vergangenen Jahres zu Hause in Kassel besuchte und von der das nebenstehende Foto stammt. Unterschrieben ist es mit der Bildzeile "Harald Dölle hat eine Leidenschaft für das Radio: Aus diesem Zimmer kann der Funkamateur mit anderen Funkamateuren auf der ganzen Welt kommunizieren. Auch mit den Anfängen des Radios in Kassel kennt er sich aus." Der ganze HNA-Bericht kann unter der Adresse hna.de abgerufen werden.



Unter dem Titel „50 Jahre AFZ – Wie alles begann“ besuchte auch das DARC-Team von „Interview unter dem Turm“ OM Harald. Zum Zeitpunkt des Interviews ist OM Harald 85 Jahre alt und erzählt lebhaft aus der damaligen Zeit. Der kurzweilige Videobeitrag ist auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ unter dem Link https://youtu.be/oRDsV1DqCGE abrufbar.





Anlässlich "75 Jahre Amateurfunkgesetz" würdigt der DARC-Vorstand ehrenamtliches Engagement im Jubiläumsjahr durch die Benennung von aktiven Sonnenfleckenregion im laufenden 25. Sonnenfleckenzyklus. Sie erhalten im Rahmen des DARC-Funkwetterberichts das Rufzeichen einer YL / eines OM als Dank für besondere Ideen oder besonderes Engagement. Dabei entspricht die Ziffer des Rufzeichens der Endziffer der jeweiligen aktiven Region. So kann der Funkwetterbericht anschaulicher gestaltet werden - analog zu der Benennung von Hoch- und Tiefdruckgebieten in Wetterberichten.



Jeder OVV, jeder DV, jeder Referent, der Vorstand, die Geschäftsstelle und jede im RTA engagierte Interessengruppe kann einen Vorschlag mit Kurzbegründung einreichen. Die Verleihung der Sonnenfleckenregion wird im Funkwetterbericht und durch eine Urkunde gewürdigt. Weiterhin wird eine Liste der benannten Sonnenfleckenregionen im Internet unter www.darc.de/der-club/referate/hf/sunspots/ veröffentlicht. Dort können auch weitere Vorschläge über ein Web-Formular eingereicht werden.