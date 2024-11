Aktivitäten der Eisenbahn-Funkamateure zum 60-jährigen Bestehen der FIRAC

Die internationale Vereinigung der Eisenbahn-Funkamateure „Fédération Internationale des Radio Amateurs Cheminots“ (FIRAC) wird im Jahr 2024 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass aktivieren einige Mitgliedsländer Sonderrufzeichen. In DL ist das Sonderrufzeichen DB6ØFIR von der BNetzA vom 1. November bis 31. Dezember zugeteilt worden. Das Sonderrufzeichen wird in den Mittwoch FIRAC- und EFA-Runden aktiviert. Informationen dazu unter: efa-dl.com/efa-dl-firac-funkrunden/ .

Folgende Sonderrufzeichen von FIRAC-Mitgliedsländern werden ebenfalls aktiviert (Stand: 3.11.2024): OO6ØFIR vom 1.11. bis 31.12.2024 und OE6ØFIR vom 9.11. bis 31.12.2024.

Zur Gründung der FIRAC: Eine erste internationale Zusammenkunft von sechs schweizerischen und acht französischen Eisenbahn-Funkamateuren fand 1960 in Genf statt. Weitere Treffen folgten. Die offizielle Tagung des 4. internationalen Treffens der Eisenbahn-Funkamateure wurde vom 19. bis 20. September 1964 in Hamburg organisiert. Zu diesem Treffen reisten insgesamt 183 Teilnehmer aus sieben Ländern an. Hier wurde die Gründung einer internationalen Vereinigung der Eisenbahn-Funkamateure unter dem Namen FIRAC beantragt. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Das 4. internationale Treffen in Hamburg war die Geburtsstunde der FIRAC. Ein umfangreicher Beitrag zur FIRAC/EFA-DL ist in der CQ DL 5/21 abgedruckt. Das vorrangige Ziel der Amateurfunk-Vereinigung FIRAC ist sehr kurz und prägnant mit „Freundschaft ohne Grenzen“ beschrieben.

Noch ein kleiner Tipp: Der nächste FIRAC-Contest HF SSB findet am 10. November statt. Hier können die Sonderrufzeichen auch gearbeitet werden. Weitere Informationen zum Contest finden Sie unter: https://efa-dl.com/firac-contest-2024-hf-ssb-ankuendigung/. Darüber berichtet Klaus Herzog, DL3DZR, Redaktion https://efa-dl.com