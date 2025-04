Aktivitäten und Diplomprogramm zur 75 Jahr Feier des DARC



Das Besondere jedoch ist, dass wir in diesem Jubiläumsjahr einmal all jene in den Mittelpunkt stellen, die den DARC mit der Übernahme von Verantwortung, mit Engagement, Ideen und fleißiger Arbeit erst möglich machen.

Diese YLs und OMs sind in diesem Jahr u.a. mit ihren individuellen Rufzeichen die Punktebringer. Darüber hinaus zählt jeder OV und jede DARC-Clubstation ebenfalls für ein besonderes Diplom.Die Rufzeichen unserer Sonderstationen, die auch einen SDOK führen, sind nicht zufällig gewählt.

DC75DARC steht mit dem C im Präfix für die Cluboffiziellen, die gewählten Vertreter des DARC

DD75DARC steht mit dem D wie DOK für die Ortsverbände des DARC

DK75DARC steht mit dem K wie Klubstationen für die Rufzeichen der Klubstationen des DARC

DR75DARC steht mit dem R für die Mitarbeiter der Referate und Stäbe des DARC.

Die vier Sonderrufzeichen werden durch das DARC Team SES aktiviert. Mehr Informationen auf der Seite des Referates DX unter 75 Jahre DARC.