      Aktuelle Conteste KW 33/25

      Conteste in der Kalenderwoche 33/2025 - 11.07.25 bis 17.08.25 ►

      Mo. 11.08.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di. 12.08.25   
      Westfalen Süd17:00 - 19:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle432MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM432MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle432MHz
      DARC FT4 Contest19:00 - 20:29FT480/40m
      Mi. 13.08.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160m -10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8432MHz
      Moon Contest 18:00 - 20:00alle432MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      Do. 14.08.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle 50MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM 50MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle 50MHz
      Sa. 16.08. - So. 17.08.24   
      SARTG RTTY Contest 00:00  - 16:00RTTY80-10
      RDA-Contest 08:00  - 8:00 CW/SSB160 -10m
      KCJ Contest 12:00  - 12:00CW160 - 10m
      So. 17.08.25   
      OE Aktivitätstag07:00 - 13:00alle50Mhz and up
      9A Activity Contest07:00 - 12:00alle6m - Laser
      S5 Activity 07:00 - 12:59CW/SSB50Mhz and up
      GMA Contest08:00 - 12:00alle144MHz
      OK Activity Contest08:00 - 11:00CW/SSB144-10G
      DUR-GHz-Aktivität08:00 - 11:00CW/SSB/FM>1GHz
