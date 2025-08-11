|Mo. 11.08.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di. 12.08.25
|Westfalen Süd
|17:00 - 19:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|432MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|432MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|432MHz
|DARC FT4 Contest
|19:00 - 20:29
|FT4
|80/40m
|Mi. 13.08.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160m -10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|432MHz
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|432MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|Do. 14.08.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|50MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|50MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|50MHz
|Sa. 16.08. - So. 17.08.24
|SARTG RTTY Contest
|00:00 - 16:00
|RTTY
|80-10
|RDA-Contest
|08:00 - 8:00
|CW/SSB
|160 -10m
|KCJ Contest
|12:00 - 12:00
|CW
|160 - 10m
|So. 17.08.25
|OE Aktivitätstag
|07:00 - 13:00
|alle
|50Mhz and up
|9A Activity Contest
|07:00 - 12:00
|alle
|6m - Laser
|S5 Activity
|07:00 - 12:59
|CW/SSB
|50Mhz and up
|GMA Contest
|08:00 - 12:00
|alle
|144MHz
|OK Activity Contest
|08:00 - 11:00
|CW/SSB
|144-10G
|DUR-GHz-Aktivität
|08:00 - 11:00
|CW/SSB/FM
|>1GHz
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx