      Aktuelle Conteste KW 40/25

      Conteste in der Kalenderwoche 40/2025 - 29.09.25 bis 05.10.25►

      Mo. 29.09.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Mi. 1.10. - Mo. 7.10.25UTCModeBänder
      Aktivitätswoche  DTC 00:00  - 24:00CWalle, inkl. WARC
      Mi 01.10.25UTCModeBänder
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8144MHz
      Moon Contest18:00 - 20:00alle144MHz
      DIG-Geburtstag18:30 - 19:30CW80m
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      Do. 02.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      DIG-Geburtstag18:30 - 19:30SSB80m
      Fr. 03.10.25   
      URC DX RTTY Contst00:00 - 23:59RTTY160 -10m
      DL Telegrafie CT DTC07:00 - 10:00CW80/40m
      Nordsee-Aktivitätstag08:00 - 14:00CW/SSB80/10/2/70
      RLP-Aktivitätsabend16:00 - 18:00Alle80m
      Sa. 04.10.25   
      DARC HELL Contest16:00 - 18:00Hell80m
      Sa. 04.10. - So. 05.10.25   
      Oceania DX Contest 06:00  - 06:00SSB160 -10m
      Russian Digital Contest 12:00  - 11:59RTTY/PSK63160 -10m
      IARU-R1 UHF/µW Contest 14:00  - 13:59CW/SSB/FM432 MHz und höher
      So. 05.10.25   
      DARC HELL Contest09:00 - 11:00Hell40m
      ON Contest06:00 - 09:00CW80m
