|Mo. 29.09.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Mi. 1.10. - Mo. 7.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|Aktivitätswoche DTC
|00:00 - 24:00
|CW
|alle, inkl. WARC
|Mi 01.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|144MHz
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|144MHz
|DIG-Geburtstag
|18:30 - 19:30
|CW
|80m
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|Do. 02.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|DIG-Geburtstag
|18:30 - 19:30
|SSB
|80m
|Fr. 03.10.25
|URC DX RTTY Contst
|00:00 - 23:59
|RTTY
|160 -10m
|DL Telegrafie CT DTC
|07:00 - 10:00
|CW
|80/40m
|Nordsee-Aktivitätstag
|08:00 - 14:00
|CW/SSB
|80/10/2/70
|RLP-Aktivitätsabend
|16:00 - 18:00
|Alle
|80m
|Sa. 04.10.25
|DARC HELL Contest
|16:00 - 18:00
|Hell
|80m
|Sa. 04.10. - So. 05.10.25
|Oceania DX Contest
|06:00 - 06:00
|SSB
|160 -10m
|Russian Digital Contest
|12:00 - 11:59
|RTTY/PSK63
|160 -10m
|IARU-R1 UHF/µW Contest
|14:00 - 13:59
|CW/SSB/FM
|432 MHz und höher
|So. 05.10.25
|DARC HELL Contest
|09:00 - 11:00
|Hell
|40m
|ON Contest
|06:00 - 09:00
|CW
|80m
