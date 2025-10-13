|Mo. 13.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di. 14.10.25
|Westfalen Süd
|17:00 - 19:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|432MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|432MHz
|DARC RTTY-Kurzcontest
|18:00 - 19:29
|RTTY
|80/40m
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|432MHz
|Mi. 15.10.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|Whitestick-Day
|15:00 - 19:00
|CW,SSB,FM
|2m,70cm,80m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|1,3GHz
|Moon Contst
|18:00 - 21:00
|alle
|50MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|AGCW Bug
|19:00 - 20:30
|CW
|80/40m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|Digi
|80m
|Do. 16.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|70MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|70MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|70MHz
|Sa 18.10.25
|Bayern-Ost Contest
|06:00 - 10:00
|CW/SSB
|80/40m
|DARC Ausbildungscontest
|12:00 - 14:00
|CW, SSB
|80/40m
|Sa. 18.10. - So. 19.10.25
|JARTS WW RTTY CONTEST
|00:00 - 24:00
|RTTY
|80-10m
|Worked All Germany
|15:00 - 14:59
|CW/SSB
|80-10m
|Stew Perry Topband
|15:00 - 15:00
|CW
|160m
|So. 19.10.25
|Bayern-Ost Contest
|07:00 - 10:00
|CW/SSB
|2m/70cm
|RSGB 50MHz AFS Contest
|09:00 - 13:00
|alle
|50MHz
|ON Contest
|07:00 - 10:00
|CW/SSB
|144MHz
|OE Aktivitätstag
|07:00 - 13:00
|alle
|50Mhz and up
|9A Activity Contest
|07:00 - 12:00
|alle
|6m - Laser
|S5 Activity
|07:00 - 12:59
|CW/SSB
|50Mhz and up
|GMA Contest
|08:00 - 12:00
|alle
|144MHz
|OK Activity Contest
|08:00 - 11:00
|CW/SSB
|144-10G
|DUR-GHz-Aktivität
|08:00 - 11:00
|CW/SSB/FM
|>1GHz
|Asia-Pacific Sprint
|11:00 - 13:00
|CW
|15,/20m
|Mo. 20.10.25
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di 21.10.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|1,3GHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|1,3GHz
|RSGB Activ.
|18:30 - 21:30
|alle
|1,3GHz
|Mi. 22.10.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|1,3GHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|Do. 23.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|SSB
|80m
|Sa. 25.10. - So. 26.10.25
|WWDX Contest SSB
|00:00 - 23:59
|SSB
|160 -10m
