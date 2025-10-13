Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      Aktuelle Conteste KW 42/25

      Conteste in der Kalenderwoche 42/2025 - 13.10.25 bis 19.10.25►

      Mo. 13.10.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di. 14.10.25   
      Westfalen Süd17:00 - 19:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle432MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM432MHz
      DARC RTTY-Kurzcontest18:00 - 19:29RTTY80/40m
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle432MHz
      Mi. 15.10.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      Whitestick-Day15:00 - 19:00CW,SSB,FM2m,70cm,80m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT81,3GHz
      Moon Contst 18:00 - 21:00alle50MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      AGCW Bug19:00 - 20:30CW80/40m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30Digi80m
      Do. 16.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle70MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM70MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle70MHz
      Sa 18.10.25   
      Bayern-Ost Contest06:00 - 10:00CW/SSB80/40m
      DARC Ausbildungscontest12:00 - 14:00CW, SSB80/40m
      Sa. 18.10. - So. 19.10.25   
      JARTS WW RTTY CONTEST 00:00  - 24:00RTTY80-10m
      Worked All Germany 15:00  - 14:59CW/SSB80-10m
      Stew Perry Topband 15:00  - 15:00CW160m
      So. 19.10.25   
      Bayern-Ost Contest07:00 - 10:00CW/SSB2m/70cm
      RSGB 50MHz AFS Contest09:00 - 13:00alle50MHz
      ON Contest07:00 - 10:00CW/SSB144MHz
      OE Aktivitätstag07:00 - 13:00alle50Mhz and up
      9A Activity Contest07:00 - 12:00alle6m - Laser
      S5 Activity 07:00 - 12:59CW/SSB50Mhz and up
      GMA Contest08:00 - 12:00alle144MHz
      OK Activity Contest08:00 - 11:00CW/SSB144-10G
      DUR-GHz-Aktivität08:00 - 11:00CW/SSB/FM>1GHz
      Asia-Pacific Sprint11:00 - 13:00CW15,/20m
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
      Mo. 20.10.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di 21.10.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle1,3GHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM1,3GHz
      RSGB Activ. 18:30 - 21:30alle1,3GHz
      Mi. 22.10.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      Moon Contest18:00 - 20:00alle1,3GHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      Do. 23.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30SSB80m
      Sa. 25.10. - So. 26.10.25   
      WWDX Contest SSB 00:00  - 23:59SSB160 -10m
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X