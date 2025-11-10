Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 46/25

      Conteste in der Kalenderwoche 46/2025 - 10.11.25 bis 17.11.25►

      Mo 10.11.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di 11.11.25   
      Westfalen Süd18:00 - 20:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity18:00 - 22:00alle432MHz
      SP Activity18:00 - 22:00CW/SSB/FM432MHz
      DARC FT4 Contest19:00 - 20:29FT480/40m
      RSGB Activity20:00 - 22:30alle432MHz
      Mi 12.11.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 - 10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8432MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 - 10m
      Moon Contest 19:00 - 21:00alle432MHz
      RSGB Autumn20:00 - 21:30SSB80m
      Do 13.11.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 - 10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 - 10m
      NRAU Activity18:00 - 22:00alle70MHz
      SP Activity18:00 - 22:00CW/SSB/FM70MHz
      RSGB Activity20:00 - 22:30alle70MHz
      Sa 15.11.25   
      Köln-Aachen15:30 - 20:30CW/SSB2m/70cm
      OE 160M Contest16:00 - 23:59CW160m
      REF 160m Contest 17:00  - 01:00CW160m
      RSGB 160m 19:00 - 23:00CW160m
      Sa. 15.11. - So. 16.11.25   
      LZ DX Contest 12:00  - 12:00CW/SSB80 - 10m
      So 16.11.25   
      OE Aktivitätstag07:00 - 13:00alle50Mhz and up
      9A Activity Contest07:00 - 12:00alle6m - Laser
      S5 Activity 07:00 - 12:59CW/SSB50Mhz and up
      OK Activity Contest08:00 - 11:00CW/SSB144-10G
      DUR-GHz-Aktivität08:00 - 12:00CW/SSB/FM>1GHz
      OK Activity Contest08:00 - 11:00CW/SSB144-10G
      GMA Contest08:00 - 12:00alle144MHz
      Köln-Aachen08:30 - 16:30CW/SSB10/80m
      HOT-Party13:00 - 17:00CW80/40m
