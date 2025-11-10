|Mo 10.11.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di 11.11.25
|Westfalen Süd
|18:00 - 20:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|18:00 - 22:00
|alle
|432MHz
|SP Activity
|18:00 - 22:00
|CW/SSB/FM
|432MHz
|DARC FT4 Contest
|19:00 - 20:29
|FT4
|80/40m
|RSGB Activity
|20:00 - 22:30
|alle
|432MHz
|Mi 12.11.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 - 10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|432MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 - 10m
|Moon Contest
|19:00 - 21:00
|alle
|432MHz
|RSGB Autumn
|20:00 - 21:30
|SSB
|80m
|Do 13.11.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 - 10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 - 10m
|NRAU Activity
|18:00 - 22:00
|alle
|70MHz
|SP Activity
|18:00 - 22:00
|CW/SSB/FM
|70MHz
|RSGB Activity
|20:00 - 22:30
|alle
|70MHz
|Sa 15.11.25
|Köln-Aachen
|15:30 - 20:30
|CW/SSB
|2m/70cm
|OE 160M Contest
|16:00 - 23:59
|CW
|160m
|REF 160m Contest
|17:00 - 01:00
|CW
|160m
|RSGB 160m
|19:00 - 23:00
|CW
|160m
|Sa. 15.11. - So. 16.11.25
|LZ DX Contest
|12:00 - 12:00
|CW/SSB
|80 - 10m
|So 16.11.25
|OE Aktivitätstag
|07:00 - 13:00
|alle
|50Mhz and up
|9A Activity Contest
|07:00 - 12:00
|alle
|6m - Laser
|S5 Activity
|07:00 - 12:59
|CW/SSB
|50Mhz and up
|OK Activity Contest
|08:00 - 11:00
|CW/SSB
|144-10G
|DUR-GHz-Aktivität
|08:00 - 12:00
|CW/SSB/FM
|>1GHz
|OK Activity Contest
|08:00 - 11:00
|CW/SSB
|144-10G
|GMA Contest
|08:00 - 12:00
|alle
|144MHz
|Köln-Aachen
|08:30 - 16:30
|CW/SSB
|10/80m
|HOT-Party
|13:00 - 17:00
|CW
|80/40m
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx