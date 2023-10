Alois Krischke, DJØTR, silent Key

Dipl.-Ing. OM Alois Krischke, DJØTR, ist am 4. Oktober im Alter von 87 Jahren gestorben. OM Krischke wurde am 16. März 1936 in Klagenfurt geboren. Schon früh entwickelte er ein Interesse am Medium Funk. Als Gymnasiast war er zunächst Kurzwellenhörer (SWL), dann folgten schon Sendeversuche und Selbstbau von Geradeausempfänger, Sender, Antennen, Meß- und Prüfgeräten. Er absolvierte ein Studium der Nachrichtentechnik an der Technischen Hochschule in Wien. Funkamateur war er seit 1956 mit dem Rufzeichen OE8AK, seit 1968 auch als DJØTR.