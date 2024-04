AO-109 (Fox-1E) stellt neuen Rekord auf

Der Prozessor von AO-109 läuft seit September 2023 ununterbrochen und hat mehr als 18 Millionen Sekunden Betriebszeit angesammelt – weit mehr als jeder andere Fox-Satellit.





AO-109 wurde am 17. Januar 2021 im Rahmen der Mission ELaNa 20 mit einer von Virgin Orbit betriebenen LauncherOne-Rakete gestartet und von einer modifizierten Boeing 747 mit dem Namen "Cosmic Girl" vom Mojave Air and Space Port in Kalifornien, Vereinigte Staaten, in die Luft gebracht. Nach Erreichen einer Höhe von etwa 11.000 m wurde die Rakete in den Weltraum entlassen. Dieser Start, der im Rahmen des NASA-Programms CubeSat Launch Initiative durchgeführt wurde, markierte den Beginn der Mission des Satelliten zur Erleichterung der Amateurfunkkommunikation und Technologieforschung.





Da der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in den kommenden Wochen erwartet wird, sollten die Nutzer AO-109 so lange nutzen, wie er noch in Betrieb ist. Aktuellen Berichten zufolge befindet sich der Satellit in einer Höhe von etwa 300 km, was niedriger ist als die Höhe der ISS-Umlaufbahn von 370–460 km.