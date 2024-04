Arbeitstagung der Distriktsvorsitzenden im Amateurfunkzentrum

Am ersten April-Wochenende trafen sich die 24 Vorsitzenden der DARC-Distrikte zu einer Arbeitstagung im Amateurfunkzentrum in Baunatal. Fast alle Distrikte waren durch ihre Vorsitzenden vertreten. Verhindert waren die DVe aus den Distrikten A, S und W. Dafür waren deren Stellvertreter anwesend. Zu der Arbeitstagung hatte der Amateurratssprecher Heinz Mölleken, DL3AH, eingeladen und eine umfangreiche Tagesordnung schon einige Wochen vorher per Videotreff besprochen.

Somit waren die Themen bekannt und einige DVe hatten sich auf spezielle Schwerpunkte der Versammlung vorbereitet. Die Diskussionsbandbreite der Themen reichte von einer Neuausrichtung und Neuorganisation der Funktionsträgerseminare in Präsenz in der GS mit neuen Inhalten in einer neuen Struktur über eine Erweiterung von öffentlichkeitswirksamen Darstellungen des DARC bis hin zu Organisationsfragen rund um Ortsverbände und deren Zusammenspiel mit der Geschäftsstelle in Baunatal. Natürlich waren die bekannten Themenkreise Altersstruktur im Verein und Mitgliedergewinnung für den DARC allgegenwärtig.



Der Versammlungsleiter Bertram Heßler, DG2FDE, hatte einen straffen Ablauf sicherzustellen, um auch ganz aktuelle Themen wie 75. Jubiläum des DARC in 2025, neue Projekte des DARC, Auswirkungen der neuen Amateurfunkverordnung, Satzungsfragen, Statistikbetrachtungen, Beitrags- und Mahnwesen im DARC sowie Kassenfragen beim DARC zielgerecht diskutieren zu lassen.



Am Sonntagvormittag stand das Thema „Strategie des DARC – wo wollen wir hin?“ ausschließlich im Fokus des Treffens. Bis zum Mittag wurde intensiv diskutiert, aber auch konkrete Vorgaben erarbeitet, die dann dem Vorstand unterbreitet werden. Der Vorstand soll auf Fragen des Amateurrates Antworten geben und dann auch die Beschlüsse des Amateurrates umsetzen. Teilweise sind die Fragen und Vorgaben relativ zeitnah zu realisieren, aber auch längerfristige Vorbereitungen und Herangehensweisen sind bei einigen Zielen erforderlich.



Alle Teilnehmer waren sich einig, dass eine solche intensive Besprechung dringend erforderlich war und auch jährlich wiederholt werden muss. Aktuelle Themen ausführlich und dennoch in einer begrenzten Zeit zu besprechen, ist bei der Vielzahl der Fragen oftmals sehr schwierig. Umso wichtiger werden die regelmäßigen Treffen des Amateurrats im Videokonferenzsystem BBB zum Austausch angesehen. Der AR-Sprecher dankte zum Abschluss des Arbeitstreffens allen Teilnehmern für Ihr Kommen und die konstruktive Mitarbeit.



Heinz Mölleken, DL3AH (DV-F), AR-Sprecher

(Bild: © DL3AH)