ARDF-Europameisterschaft in Bulgarien

Am 1. September begann die als Europameisterschaft angesehene IARU-Region-1-Meisterschaft in Primorsko, Bulgarien, mit Training und Eröffnung. Bis zum 7. September werden vier Disziplien ausgetragen. Primorsko war bereits 2006 Austragungsort einer WM. Für den DARC nehmen 20 Aktive teil. Eine Änderung des Orts und Termins gegenüber der Planung zu Jahresbeginn verhinderte eine größere Mannschaft. Der DARC-ARDF-Referent Kai Pastor, DGØYT, resümiert in einer kurzen E-Mail knapp „Das DARC-Team schlägt sich ganz gut“.

Schon am ersten Wettbewerbstag gelang drei deutschen Starterinnen und Startern der Sprung aufs Podest: In der Kategorie W35 ging Silber an Oleksandra Parkhomenko und Bronze an Kathrin Berse. In der M21 ist Alexander Hergert ebenfalls mit Bronze erfolgreich. Die ausführliche Berichterstattung kann auf der DARC-ARDF-Webseite nachgelesen werden: https://ardf.darc.de.