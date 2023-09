Arduino als Einstieg in die Arbeit mit Microcontrollern

Unter dem Titel „ARDUINO" beginnt am Mittwoch, den 25.10.23, ab 19.00 Uhr (Ortszeit) ein mindestens fünf Abende umfassender Online-Workshop von Mathias Dahlke, DJ9MD.

Er richtet sich an interessierte Einsteiger in das Thema Mikrocontroller. Anhand der Opensource-Plattform ARDUINO gibt es eine Einführung in die Grundlagen der Arbeitsweise von Mikrocontrollern. Voraussetzungen für diesen Workshop sind Grundkenntnisse der Elektronik und der Programmierung. Die Kenntnis einer Programmiersprache ist hilfreich, aber nicht Voraussetzung.