ARISS-Begründer Gaston Bertels, ON4WF, Silent Key

Gaston Bertels, ON4WF, der Begründer des ARISS-Projekts (Amateur Radio on the International Space Station), ist am 3. Dezember 2024 gestorben. Er wurde 97 Jahre alt. Für seine Verdienste erhielt ON4WF unter anderem im Jahr 2008 den Horkheimer-Preis des DARC e.V.

„Mit Gaston verlieren wir einen großartigen Menschen, ambitionierten Funkamateur, Förderer und ein großes Vorbild für Viele“, schrieb ARISS Europe Chairman Oliver Amend, DG6BCE, an die Redaktion. Die folgende Mitteilung gab das ARISS-Team heraus:





„Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Gaston Bertels, ON4WF (SK), bekannt. Gaston starb heute, am 3. Dezember 2024, an Krebs. Er wurde 97 Jahre alt.





Gaston wurde kürzlich vom ARISS International Team mit dem Titel ,Elder Statesman‘ ausgezeichnet. Diese Ehre wurde ihm aufgrund seiner herausragenden Rolle bei der Gründung und dem Betrieb des ARISS-Teams zuteil. Er hat die ARISS-Referenzbedingungen verfasst und über Jahre hinweg an zahlreichen Diskussionen darüber teilgenommen, wie man ein zusammenhängendes, ergebnisorientiertes internationales Team leitet. Seine fundierten Kenntnisse der Amateurfunkregeln und -vorschriften, insbesondere sein Wissen über Lizenzen und Drittanbieterverkehr, ermöglichten es ARISS, einen Betriebsplan zu entwickeln, der den Amateurfunkbetrieb in der bemannten Raumfahrt weltweit unterstützen konnte. Seine Kenntnisse im Bereich der Funktelekommunikation wurden in Europa und anderswo respektiert, sodass er vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments Vorträge über Amateurfunk im Weltraum halten konnte. Seine Persönlichkeit strahlte eine einladende Aura auf alle aus. Er war ein Freund, eine Führungspersönlichkeit und eine Inspiration für uns alle.





Gaston begann seine Reise im Amateurfunk der bemannten Raumfahrt, indem er eine Gruppe engagierter Studenten bei einem Funkkontakt in einem belgischen Space Camp während der Space Shuttle-Mission STS-45 im Jahr 1992 anleitete. Dieser Kontakt fand mit dem ersten belgischen Astronauten, Dirk Frimout, ON1AFD, statt. Gaston koordinierte die Vorbereitungen für den Funkkontakt und betrieb die Funkstation während des Kontakts. Gaston war maßgeblich daran beteiligt, die ESA davon zu überzeugen, vor dem Start L/S-Band-Antennen auf dem Columbus-Modul zu installieren, um den künftigen Betrieb in Columbus zu unterstützen. Er arbeitete mit Professor Pawel Kabacik von der Universität Breslau zusammen, um die Antennen zu entwerfen, zu bauen und zu zertifizieren, und leitete eine Fundraising-Kampagne zur Finanzierung der Entwicklung, Prüfung und Zertifizierung. Mit HamTV als erstem Hardware-„Kunden“ dieser Antennen leitete Gaston die HTT, die Sitzungen des technischen Teams von HamTV, um die HamTV-Bodenstationen für den Betrieb vorzubereiten und den HamTV-Betrieb an Bord zu koordinieren. Die L/S-Antennen wurden auch für zwei Flugexperimente eingesetzt: MarconISSta mit der TU Berlin und das bevorstehende NAVCOM Experiment für ASI/Qascom.





Gaston wird schmerzlich vermisst werden. Aber das Licht seines Vermächtnisses leuchtet in allen von uns, die er berührt hat – innerhalb und außerhalb von ARISS.





Ad Astra, Gaston! (Zu den Sternen, Gaston!)





Frank Bauer, KA3HDO



Oliver Amend, DG6BCE



Stefan Dombrowski, ON6TI



Rosalie While, K1STO”