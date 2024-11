ARISS-Kontakt mit der Schule Secundária Rafael Bordalo Pinheiro in Portugal

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) hat die Bestätigung für einen ARISS-Funkkontakt zwischen einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) und Schülern der Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro in Caldas da Rainha, Portugal, erhalten. Der Funkkontakt ist für den 22. November 16:37:40 UTC (17:37:40 Uhr MEZ) geplant. Als Downlink-Frequenz fungiert 145,800 MHz und kann von Zuhörern gehört werden, die sich innerhalb des ISS-Footprints befinden, der auch die Relais-Bodenstation umfasst.

Portugal liegt westlich von uns – die Hörbarkeit der ISS soll hierzulande erst ab 17:44 Uhr MEZ gegeben sein (https://www.astroviewer.net/iss/de/beobachtung.php). Wer den Anfang des ARISS-Kontaktes nicht verpassen will, verfolge den YouTube-Livestream: https://www.youtube.com/live/QzZOq7bhOas. Die Amateurfunk-Bodenstation für diesen Kontakt befindet sich in Caldas da Rainha, Portugal. Funkamateure mit dem Rufzeichen CS5SS werden die Bodenstation bedienen, um die ISS-Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten.



Innerhalb des ARISS-Programms gibt es jedes Jahr etwa 60 bis 100 dieser besonderen Amateurfunkkontakte zwischen Schülern auf der ganzen Welt und Besatzungsmitgliedern mit Amateurfunkgenehmigung an Bord der ISS. Die Rafael Bordalo Pinheiro Secondary School hat etwa 1000 Schüler der 7. bis 12. Klasse (12 bis 18 Jahre). Zu ihren Kursen gehören solche für Naturwissenschaften und Technik, Wirtschaft, Sprachen, Kunst und ein Erwachsenenbildungsprogramm in verschiedenen Berufsfeldern. Lokale Funkamateure unterstützen die Schule bei diesem ARISS-Kontakt. Dies wird ein direkter Kontakt über Amateurfunk sein, bei dem die Schüler ihre Fragen an den Astronauten Don Pettit, KD5MDT, stellen können. (Tnx Info DJ6AN)