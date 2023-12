ARISS-Kontakt mit zwei Schulen in Deutschland heute Mittag

Am heutigen 4. Dezember 2023 findet um 12:36 Uhr MEZ (1136 Uhr UTC) ein ARISS-Funkkontakt zwischen einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) und Schülern zweier Schulen in Deutschland statt. Beteiligt sind die Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin (Schleswig-Holstein) und das Gymnasium im Loekamp in Marl (Nordrhein-Westfalen).

Dabei stellen die Schüler beider Schulen ihre Fragen an den Astronauten Andreas Mogensen, Rufzeichen KG5GCZ. Die Downlink-Frequenz für diesen Kontakt ist 145,800 MHz und kann von Zuhörern innerhalb des ISS-Footprints, der auch die Relais-Bodenstation umfasst, gehört werden. Die Amateurfunk-Bodenstation für diesen Kontakt befindet sich in Eutin, Deutschland. Funkamateure, die das Rufzeichen DKØOH verwenden, werden die Bodenstation betreiben, um die ISS-Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten und einen Telebrückenkontakt mit den Schülern des Gymnasiums im Loekamp herzustellen.







Die Carl-Maria-von-Weber-Schule (CMVW) ist ein Gymnasium im Herzen der Stadt Eutin im nördlichen Bundesland Schleswig-Holstein. Die CMVW bietet einen MINT-Lehrplan von der 5. Klasse bis zum Abschluss an, der durch außerschulische Aktivitäten und Projekte ergänzt wird. Für diesen ARISS-Kontakt stellen die Mitglieder des Amateurfunkvereins Eutin Funkgeräte und technisches Fachwissen zur Verfügung.







Das Gymnasium im Loekamp hat etwa 800 Schüler in Klassen von Klasse 5 bis zur Q2 (Klasse 13) und 75 Lehrer. Es ist eine städtische Ganztagsschule in Marl, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets in Deutschland und etwa 260 km südwestlich von Eutin gelegen. Sie bietet Informatik als Pflichtfach für die Klassen 5 und 6 und als Wahlfach für die Klassen 7 bis 13 an. Die Junior-Ingenieur-Akademie ist ein technisches Wahlfach in den Klassen 9 und 10 mit zusätzlichen MINT-Arbeitsgemeinschaften, die Robotik und Programmierung umfassen.







Die ARISS führt jedes Jahr 60–80 dieser speziellen Amateurfunkkontakte zwischen Schülern auf der ganzen Welt und Besatzungsmitgliedern mit Amateurfunklizenzen an Bord der ISS durch. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, den Livestream zu verfolgen via:



https://youtu.be/il4hZ40lO_o