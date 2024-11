ARISS SSTV-Aktivitätswoche

Diese Woche findet innerhalb des ARISS-Programms (Amateur Radio on International Space Station) eine SSTV-Aktivität statt. Vom 11. November 11:50 UTC bis 18. November 13:40 UTC werden von der Internationalen Raumstation ISS SSTV-Bilder gesendet. Während der geplanten Schulkontakte am 15. und 16. November werden die Sendungen vorübergehend eingestellt. Die Bilder lassen sich auf 145,800 MHz im Mode PD-120 empfangen.

Die Übertragungen bestehen aus zwölf Bildern, die Aktivitäten im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums „Amateurfunk in der bemannten Raumfahrt“ zeigen. Empfangene Bilder sind in der ARISS-Galerie abrufbar, die kürzlich aktualisiert wurde: https://ariss-usa.org/ARISS_SSTV/. ARISS bietet eine neue Möglichkeit, ein spezielles Zertifikat zu beantragen. Wenn Teilnehmer erfolgreich mindestens ein Bild empfangen und es in der neuen Galerie einreichen, werden sie auf eine Dankesseite weitergeleitet.