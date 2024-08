ARRL erklärt Hintergründe des Hackerangriffs auf ihre Systeme

Im Mai merkten auch in Deutschland Funkamateure, dass etwas mit den Servern des US-amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL nicht stimmte. Es gab Probleme beim Zugriff auf das Logbook of the World (LoTW) – der DARC berichtete auf seiner Webseite: www.darc.de/nachrichten/meldungen/archiv-details/news/hackerangriff-auf-logbook-of-the-world-lotw-und-arrl-server/ . Die ARRL wurde Anfang Mai Opfer eines Hackerangriffs. In einer aktuellen Meldung auf der ARRL-Webseite gibt es nun weitere Informationen.