Aufruf zur Teilnahme an der FOSDEM 2025

Am 1. und 2. Februar 2025 findet in Brüssel die FOSDEM, ein großes europäisches Treffen von Open-Source-Entwicklern statt. Im Radio Devroom können Entwickler erneut ihre funkbezogenen Projekte vorstellen.

Empfohlene Themen könnten zum Beispiel sein: SDR-Frameworks und die Tools, die sie nützlich machen, neue SDR-basierte Entwicklungen in den Amateurfunkmodi, Mobilfunk-/Telekommunikationssoftware, Softwaretools für Funkamateure, Freie/offene Radiohardware, Forschung zur drahtlosen Sicherheit, Unterhaltsame drahtlose Hacks, SDR und Amateurfunk in der Massen- und Hochschulbildung, Satelliten-, Raumfahrzeug- und interplanetare Kommunikation, VLF-Systeme, Radioastronomie, Ausbreitungsüberwachungssysteme und alles, was mit Radiowellen zu tun hat. Interessenten können bis zum 1. Dezember Vorschläge für ihre Themen einreichen. Die Bekanntgabe der ausgewählten Vorträge erfolgt am 15. Dezember. Um einen Vortrag einzureichen, geht man auf: https://pretalx.fosdem.org/fosdem-2025/cfp . Achten Sie hier darauf, den Track „Radio“ auswählen. Für die Dauer der Präsentation planen Sie etwa 45 Minuten plus 15 Minuten für Fragen und Antworten ein. Vergangenes Jahr lagen zu viele Vorschläge vor und konnten nicht alle angenommen werden. Der Call for Presentation ist auch auf der IARU-Webseite veröffentlicht: https://www.iaru-r1.org/2024/radio-devroom-fosdem25-1st-february/ . Weitere Informationen zur FOSDEM gibt es auf der Veranstaltungswebseite: https://fosdem.org/2025/ .