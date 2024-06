Ausbildungsbuch für Klasse N verfügbar

Die erste Auflage behandelt die Prüfungsteile Betrieb, Vorschriften und Technik der Klasse N und ergänzt damit das Online-Angebot von 50ohm.de, der 50Ohm-App und den YouTube-Videos von DL2YMR. Ein weiteres Buch für die Klassen E und A ist bereits in Planung.





Link zum Buch: https://darcverlag.de/DARC-Amateurfunklehrgang-Klasse-N





Diese Buchreihe dient der Vorbereitung auf die Prüfungen für die verschiedenen Amateurfunkklassen. Es ist zu beachten, dass die Prüflinge unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Für manche kann es ratsam sein, die Prüfungen für die verschiedenen Klassen in aufeinanderfolgender Reihenfolge abzulegen, während andere den direkten Weg zur Klasse A wählen. Einige finden im Selbststudium mit einem Buch oder einem Online-Kurs ausreichend Unterstützung, während andere einen Präsenzkurs oder einen persönlichen Ansprechpartner bevorzugen. Diese Buchreihe sowie die dazu gehörige Online-Plattform sind darauf ausgerichtet, all diesen unterschiedlichen Lernstile gerecht zu werden.





Auch auf der HAM Radio wird das neue Buch am Stand der DARC Verlags GmbH zum Verkauf angeboten. Am Freitag um 11:00 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, eine persönliche Widmung von dem YouTuber DL2YMR und dem AJW-Referenten DL9MJ zu erhalten. Das Buch ist ein ideales Geschenk für Amateurfunkinteressierte und bietet in Kombination mit der Online-Plattform 50Ohm.de, den lokalen DARC-Kursangeboten und den Videos von DL2YMR eine perfekte Vorbereitung auf die neue Amateurfunkprüfung, die ab dem 24.06.2024 startet