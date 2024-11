Ausbildungsinitiative in Ostwestfalen startet mit Lehrgangsreihe

Am ersten Abend konnten die Teilnehmer einen kostengünstigen, gedruckten Fragenkatalog für entweder Klasse N, E oder A bestellen, der dank eines Online Copyshops bereits am zweiten Abend verteilt werde konnte. Auch hatten schon 15 schnell entschlossene Teilnehmer ihre Prüfungsanmeldungen für die BNetzA fertig ausgefüllt, die meisten für Klasse E, einige sogar für die Klasse A. In unserem Ausbildungskurs bilden wir neuerdings Multiplikatoren für weitere Ausbildungen in benachbarten Ortsverbänden aus. So können Ausbilder auf unsere Unterlagen sowie langjährige organisatorische Erfahrung in der Ausbildung zurückgreifen. Die Ausbildung für die Klasse N wird nach sieben Abendveranstaltungen beendet sein. Den Teilnehmern mit dem Ziel E und A stehen wir dann weiterhin beratend zur Seite. Die ersten Prüfungen sind für Januar geplant. Ein Folgelehrgang des OV Vlotho (N52) startet bereits im Februar 2025 in der Kulturwerkstatt in Vlotho an der Weser. Gern steht das AJW-Referat des Ortsverbandes Herford (N08) für weitere Informationen zur Verfügung. Darüber berichtet Werner Vollmer, DF8XO, df8xo(at)darc.de.