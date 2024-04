Bald geht’s los: 6. FUNK.TAG in der Messe Kassel

In nicht mehr ganz zwei Wochen – am Samstag, den 27. April – öffnet der 6. FUNK.TAG von 9 bis 16 Uhr in der Messe Kassel, Damaschkestraße 55 in 34121 Kassel. Die veranstaltende DARC Verlag GmbH hat zusammen mit dem ideellen Träger DARC e.V. wieder ein spannendes Programm ausgearbeitet. Zunächst lädt unser großer Flohmarkt zum Stöbern ein. In den Hallen 1 und 2 finden Sie zudem viele kommerzielle und ideelle Aussteller.

Am Messplatz können Sie mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Geräte auf Funktion prüfen lassen. Für Fachvorträge, Workshops, Treffen und Amateurfunkprüfungen stehen vier Vortragsräume bereit. In unsere Räume 1 bis 3 gelangen Sie im Foyer gleich linker Hand, die Treppen hinauf. Unseren großen Raum Alpha erreichen Sie, indem Sie durch die Messehallen geradeaus hindurchgehen und dort den Treppenaufgang nutzen. An weiteren inhaltlichen Darbietungen können Sie sich auf unserer Aktionsbühne in der Messehalle erfreuen. Dazwischen bietet sich allseits Gelegenheit, um mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Umfangreiche Informationen zur Veranstaltung wurden bereits in der Aprilausgabe der CQ DL veröffentlicht und sind auch auf der DARC-Webseite zu finden: https://funktag-kassel.de . Achja, um die Wartezeit an den Kassen zu verkürzen, können Sie Ihr Eintrittsticket bereits vorab online sichern: https://events.darc.de/ft2024/!