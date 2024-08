Bedienungsanleitungen nicht zur Seite legen

„Es gibt viele Gründe, sich die Bedienungsanleitung nach dem Kauf eines Gerätes aufmerksam anzuschauen und bei Bedarf später den einen oder anderen Punkt nachzuschlagen, zum Beispiel was bei Kindern im Haushalt oder bei der Reinigung zu beachten ist“, so heißt es in der Pressemeldung. Über Sicherheitsaspekte hinaus finden Anwenderinnen und Anwender in der Anleitung viele wichtige Informationen zum Gerät selbst: Aus welchen Teilen ist es aufgebaut? Welche Funktion haben die Bedienelemente und wo liegen sie? Wie nimmt man das Gerät in Betrieb? Was ist beim Aufstellen und Reinigen zu beachten? Auch die technischen Daten, Gerätebezeichnung und Bestellnummer, in der Regel auch die Kontaktdaten des Service-Teams, Hinweise zur Entsorgung und teils auch zur energieeffizienten Nutzung kann man dort nachschlagen. Die DEKRA verweist auch darauf, dass aus gutem Grund in der EU kein technisches Gerät ohne eine separate Bedienungsanleitung auf den Markt kommt. Die DEKRA verweist aus haftungsrechtlichen Gründen weiterhin auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch, der in der Bedienungsanleitung stets erklärt wird. Den vollständigen Wortlaut der Pressemitteilung finden Sie auf der Webseite der DEKRA: https://www.dekra.de/de/bedienungsanleitung-nicht-zur-seite-legen/.



(Bild: Pressebild DEKRA)