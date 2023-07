Bei DAØHQ ging es heiß her

„Wir haben bei 30 °C ordentlich geschwitzt“, berichtet DAØHQ-Stationsmanager Ben Bieske, DL5ANT. Damit spielte er wohl auf den Funkbetrieb zur IARU HF World Championship und die im Shack herrschenden Temperaturen an. „Aber was wichtiger war: Es gab keine Gewitter oder Sturmböen, die unseren Funkbetrieb beeinträchtigt hätten“, so DL5ANT weiter. Auf den Bändern QSOs wie am Schnürchen. „59 28“, hörte man es unzählige Male.

„Insgesamt stehen 22000 Funkverbindungen im Log (so wie im letzten Jahr), daraus resultieren 30 Mio. Punkte – über 1 Mio. mehr als letztes Jahr, was auf einen höheren Anteil an interkontinentalen Verbindungen zurückzuführen ist“, freut sich DL5ANT. „Damit haben wir unser Rekordergebnis von 2014 erreicht. Die gestiegene Sonnenaktivität ist die Grundlage dafür. Insgesamt sind wir also zufrieden und werden sehen, was die Konkurrenz zu bieten hat“, so DL5ANT abschließend. Auch die TV-Coverage war wieder gegeben, der MDR berichtete Sonntag im Thüringen-Journal über die Aktivitäten in Ilmenau.