Berlin: Volles Programm – voller Erfolg!

Eine gelungene Gedenktafel-Enthüllung und ein erlebnisreicher Museumstag: Die DARC-Veranstaltung zu 100 Jahren Rundfunk in Deutschland zog heute in Berlin zahlreiche Radiobegeisterte, Funkamateure und auch das Fernsehen an. Am Vormittag veranstaltete der Distrikt D eine spannende Fuchsjagd im Deutschen Technikmuseum, und für die Erwachsenen wurde eine „Jubiläums-Funkstunde“ auf historischen Radiogeräten übertragen, die so manches Glitzern in die Augen von Technikenthusiasten zauberten.