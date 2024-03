BNetzA nimmt ab sofort Anträge für Prüfungen zur Klasse N an

Ab sofort nimmt die Bundesnetzagentur Anträge für Prüfungen zur neuen Amateurfunkklasse N an. Darüber informierte die Behörde in einem kurzen Statement auf X – vormals Twitter – am 20. März ( twitter.com/bnetza/status/1770363411332841918 ). Darin verweist die BNetzA weiterhin auf die Neuauflage des Fragenkatalogs ( www.bundesnetzagentur.de/995320 ) und Informationen zur Prüfungsterminen und vielem mehr ( www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/start.html )