Bochumer Weltraumtagung 2024 vom 20.–22.9.2024

Die AMSAT Deutschland e.V. und die Sternwarte Bochum nehmen die guten Erfahrungen der Jubiläumstagung aus 2023 zum Anlass, um AMSAT-Mitglieder, aber auch sonstige Raumfahrtinteressierte mit einem abwechslungsreichen Programm zu gegenwärtigen und künftigen Perspektiven nationaler und internationaler Raumfahrtprojekte zu informieren. Da das Radom auch Standort des Bildungsbüros der ESA in Deutschland (esero Germany) ist, will die AMSAT-DL das Symposium zukünftig noch attraktiver gestalten und zugleich noch mehr an der aktuellen europäischen Raumfahrt ausrichten.



Am Freitag, den 20. September 2024 startet die Veranstaltung ab 16:00 Uhr mit Kurzführungen durch das Bildungszentrum für Weltraum- und Umweltforschung. Am Samstag, den 21. September 2024, findet ab 9:00 Uhr das AMSAT-Symposium mit einem umfangreichen Vortragsprogramm statt. Weiterhin gibt es einen Amateurfunkflohmarkt im Radom der IUZ Sternwarte Bochum. Nach dem Ende des Symposiums um 18:00 Uhr veranstaltet die AMSAT-DL noch ein abendliches Bankett. Der Sonntag, 22. September 2024, ist dann der Mitgliederversammlung der AMSAT-DL gewidmet.



Einen Überblick über das Programm erhält man unter:

https://amsat-dl.org/bochumer-weltraumtagung-2024/



Die Anfahrt zur IUZ Sternwarte Bochum:

Sternwarte Bochum

Bildungszentrum für Weltraum- und Umweltforschung

Obernbaakstraße 6

44797 Bochum