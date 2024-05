Contest University in Friedrichshafen - Anmeldung erbeten

Auch 2024 kann man sich in Sachen Contesting in Friedrichshafen weiterbilden. Am Freitag um 13 Uhr gibt es in Halle A2 Raum 1 ein umfangreiches Programm für Einsteiger und Spezialisten. Auf der Webseite des BCC kann man sich anmelden und findet weitere Informationen.