DARC-Geschäftsstelle am Freitag, 30. August telefonisch nicht erreichbar

Am Freitag, den 30. August ist die DARC-Geschäftsstelle wegen einer betrieblichen Veranstaltung telefonisch nicht erreichbar. Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Alternativ schreiben Sie uns eine E-Mail an darc@darc.de. Ab Montag, den 2. September sind die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie telefonisch erreichbar. Für Informationen zum DARC e.V. und Amateurfunk allgemein steht Ihnen rund um die Uhr unsere Webseite www.darc.de zur Verfügung.