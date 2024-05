DARC-Messeteam in den Startlöchern

Die US-Amateurfunkmesse Hamvention geht am kommenden Wochenende (Pfingsten) von Freitag bis Sonntag „über die Bühne“. Das DARC-Messeteam besteht in diesem Jahr aus Hanno Vogels, DK3HV; Manfred Lauterborn, DK2PZ, und Stefan Hüpper, DH5FFL. Die OMs stehen bereits in den Startlöchern. Das Reisegepäck ist gepackt, die Akkus für Kameras geladen. Eine detaillierte Coverage der Veranstaltung ist angedacht. Verfolgen Sie dazu gern die DARC-Medien, unter anderem hier auf der DARC-Webseite, auf Facebook und unserem Instagram-Profil.

Bedenken Sie den Zeitunterschied für Xenia im US-Bundesstaat Ohio (MESZ minus 6 Stunden). Vor Ort sind wir auf der Hamvention unterwegs bzw. am DARC-Stand anzutreffen. Dieser befindet sich in der Tesla-Halle (Haus 2) mit der Standnr. 2503. Neben Informationen für eine Nachlese in der CQ DL sollen auch ein paar Atmo-Aufnahmen für RADIO DARC eingefangen werden. Das Messeteam bricht am Mittwoch, den 15. Mai verteilt von den großen deutschen Flughägen auf und trifft sich erstmals in Atlanta (USA) zum Umstieg bzw. vor Ort in Dayton. Neben dem Besuch der Hamvention selbst ist auch die Teilnahme an zwei Abendveranstaltungen eingeplant. Der Buschfunk funktioniert bereits – Icom und FlexRadio sollen neue Amateurfunkgeräte erstmals auf der Messe vorstellen. Wir sind gespannt …