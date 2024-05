DARC-Messeteam in den USA eingetroffen

Die anstehende US-Amateurfunkmesse warf aber schon im Laufe der Anreise ihre Schatten voraus. Wie üblich wird man bei der Einreise vom Grenzbeamten einem kurzen Interview auf Englisch unterzogen. "What's the purpose of you trip?" (Was ist der Grund Ihrer Reise?) "I would like to visit the Ham Radio exhibition Hamvention in Xenia, Ohio", so DH5FFL (Ich möchte die Amateurfunkmesse Hamvention in Xenia, Ohio besuchen". Das war dem Grenzbeamten wohl bekannt und so verkürzte sich das oft lange Interview auf ein freundliches Lächeln. Am Gate in Atlanta trafen DK2PZ und DH5FFL beim Umstieg weiterhin auf den Treasurer der ARRL, John R. Sager, WJ7S. Er ist für die Finanzen des US-amerikanischen Amateurfunkverbandes zuständig und man tauschte im ersten Gespräch nette Worte über das bevorstehende Wochenende aus. Und ja, auch die ARRL habe - so WJ7S - in den vergangenen Jahren verstärkt die Gewinnung junger Funkamateure im Fokus. Wie der ein oder andere US-Amerikaner spricht er noch etwas Deutsch, was aus seiner Zeit in DL vor vielen Jahren herrührte. Ausblick: Der Donnerstag startet mit einem gemeinsamen Frühstück im Hotel und im Anschluss geht es bereits zum Messegelände nach Xenia. DARC-Standaufbau und vielleicht schonmal über das Messegelände laufen - aber dazu alsbald mehr ... (Tippfehler seien dem Autor dieser Zeilen nach fast 24 Stunden "Wachmarathon" verziehen.)